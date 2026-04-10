夫婦で育休を取得して協力して育児を行う。理想的な育児スタイルのはずですが、そうではないこともあるようで……。筆者の知人Aさんは初めての子育てに向けての準備中に、育休を取ると言ってくれた夫が育休中に資格の勉強をしようとしているのに気がついてしまいます。育休を自分の休みと考えている夫に対し、Aさんがかけた言葉とはどのようなものだったのでしょうか。 育休取れるよ！ 夫の報告 Aさんは出産を控え、産休