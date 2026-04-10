12日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55)では、日本とロシアに引き裂かれた恋を実らせた新婚さんが登場する。 【写真】ため息が出るほどの美貌！世界大会で優勝した“世界一美しい妻” 今回の新婚さんは長野県諏訪市に暮らす夫婦。日本とロシアに引き裂かれるも10年越しの再会、そして「見返してやる」の執念で世界一にまで上りつめた妻―まるでドラマのようなラブストӦ