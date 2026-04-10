【山粼武司 これが俺の生きる道】#78【俺の生きる道】“時の人”だった田尾安志さんに挨拶して後悔 やっぱり「媚びてアピール」していると思われたオリックスを戦力外となった2004年オフ。現役引退を覚悟していた俺の携帯電話に、知らない電話番号からの着信があった。電話に出ると、案の定、聞き覚えのない声。代理人の団野村さんだった。1995年にメジャーに挑戦し、ドジャース入りした野茂英雄の代理人として知られた