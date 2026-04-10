ITエンジニアのアリー・ピエホフスキー氏が、「全然知らないプロジェクトの現状を素早く把握できるGitコマンド」を5つ紹介しています。The Git Commands I Run Before Reading Any Codehttps://piechowski.io/post/git-commands-before-reading-code/◆過去1年間で最も変更されたファイル20個以下はファイル名を過去1年間の変更数の多い方から20個並べるコマンド。git log --format=format: --name-only --since="1 year ago" | so