歌い手のＡｄｏと、ａｄｉｄａｓがコラボレーションした「サッカー日本代表２０２６ユニフォームソング」で新曲「綺羅」が２２日に配信リリースされる。９日に楽曲を使用したＣＭが公開され、音源の一部が視聴可能になった。「綺羅」のミュージックビデオ（ＭＶ）は、２７日に公開される予定だ。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐＡｄｏの姿が、日本代表が掲げる「挑戦」の姿勢と響きあうことから、水平線のそ