◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝４月９日、美浦トレセンきさらぎ賞を勝ったゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は、重賞初制覇の勢いを生かしてクラシック１冠目へ挑む。新コンビを組む岩田望来騎手＝栗東・フリー＝が美浦に駆けつけて、１週前追い切りを敢行。Ｗコースでロジシルバー（６歳３勝クラス）を２馬身追走、グリオンヴール（３歳１勝ク