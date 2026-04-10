プロ野球選手のタレント妻が子どもたちとのショットを披露した。オリックスの平沼翔太外野手の妻でタレントの森咲智美（３３）は９日までにインスタグラムを更新し、「家族でお花見まだ桜が咲いてくれててよかった去年は娘がお腹の中にいたのに、今年は４人で一緒に来れて幸せだなっとしみじみ…」とつづり、妊娠していた昨年の写真も添え、家族で花見を楽しむ様子をアップ。「大阪城でのお花見は初めてだったけど人の