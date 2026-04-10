きょう10日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』(毎週金曜 後11:17 ※関西ローカル)では、真栄田賢探偵が調査した「耳が聞こえないお笑いファン」を届ける。【番組カット】間寛平探偵が調査「父の形見のアタッシュケース」依頼者である東京都の女性（25）は生まれつき、ほとんど耳が聞こえない。そんな依頼者の一番の趣味であり、生きがいと言ってもいいものが“お笑い”。ほとんど毎週のように、推しの芸人が出演するライ