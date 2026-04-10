アメリカとイランの停戦協議が11日に行われるとみられる中、トランプ大統領の一言で世界が振り回される状況が続いている。【映像】まるでフェス？ペンライトデモの様子そんな中、東京や大阪など全国各地で戦争や改憲に反対するペンライトデモが行われている。ニュース番組『わたしとニュース』では、このペンライトデモの広がりや新しい政治参加の形について、コラムニストの月岡ツキ氏とともに考えた。■「普段政治について