俳優の佐藤二朗が脚本・主演を務める映画『名無し』（5月22日公開）の本予告編が解禁された。あわせて、ラッパーのNovel Coreが担当する主題歌「名前」も一部公開された。【動画】謎の右 手と“名無し”の過去に迫る本予告本作は、過激なテーマと独特の世界観からお蔵入り寸前となっていたオリジナル脚本が編集者の目に留まり、永田諒の作画によって漫画化。一度は“映像化不可能”とも言われたが、漫画の評判を受け、映画化が