【UEFAカンファレンスリーグ】マインツ 2−0 ストラスブール（日本時間4月10日／メーヴァ・アレーナ）【映像】右足一閃！衝撃ゴラッソ（実際の様子）マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、衝撃のゴラッソを叩き込んだ。自身のボール奪取から始まったショートカウンターを、豪快なミドルで完結させると、ファンたちが歓喜した。マインツは日本時間4月10日、UEFAカンファレンスリーグの準々決勝ファーストレグでストラスブ