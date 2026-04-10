テレビ朝日系バラエティー『見取り図じゃん』から生まれた音楽企画『騒音上等！音鳴り部』が、10日に放送される（後11：15）。“部長”盛山晋太郎と“副部長”菊池風磨（timelesz）が“新入部員”を勧誘すべく、これまでさまざまなアーティストの魅力に迫り、ココでしか見られない贅沢コラボも数多く生み出してきたが、今回のゲストは、新体制となって1年が経過したtimelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋