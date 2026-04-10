24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が9日夜、自身のインスタグラムを更新。日々、思っていることについてつづった。「大きな失敗をしたわけでもないけれど、その日、特別な成果や誇れることをできてないと、『今日は何もできなかった』『私はダメ人間だ』と思う」と書き出し、木々の葉から見つめる写真を公開。「そんな人がご飯とか食べていいのかな？ってなって、食事をする気も失せる」とした上で「