札幌市厚別区の女性がＳＮＳで株式投資を持ち掛けられたことをきっかけに、暗号資産およそ５３００万円分をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。去年１１月、札幌市厚別区の５０代女性のＳＮＳに日本人投資家を名乗る男から株式投資を持ちかけるメッセージがありました。男は女性をＬＩＮＥに誘導し「爆益銘柄を無料で提供する」などと伝え、ことし２月２日から今月６日までの間、指定したアドレスに暗号資産およそ５３