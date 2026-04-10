経営学の知識を軸に、より良いリーダーシップを振るえるようになることを目指す『リーダーシップの科学』。良いリーダーを目指して試行錯誤するリーダーに、新たな視点を提示する1冊だ。本稿では、本書の発売を記念して、著者である鈴木竜太氏に寄稿いただいた。スポーツの世界では、目標から考えるのは当たり前スポーツの世界で「結果を追求すること」はとても自然なことだ。「次の試合で●●に勝つ」「予選リーグ突破」など、