日本が世界に誇る治安の良さや医療レベルの高さ、細やかな行政サービスなどが、崩壊するとしたら…。それは決して大袈裟な話ではない。超少子高齢化社会と膨張する行政ニーズのダブルパンチで、政府と行政のキャパシティは限界に近づきつつある。政府が破綻する日を占う。※本稿は、シンクタンクの一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ『政府破綻』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。財政負担は重くなるが潜在成