櫻坂46が11日から2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で5周年記念のアニバーサリーライブを開催する。グループを初期から引っ張ってきた藤吉夏鈴（24）森田ひかる（24）山〓天（20）が、初の国立公演に向けての思いを語り、先を見据えた。国立ライブを伝えられた瞬間を、山〓は「ビックリでした。若干夢見心地な感じでした」と振り返った。森田も「夢、と言葉にするのもちょっと怖いくらいの大きい場所」と表現し、藤吉も「