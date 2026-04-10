◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム4ー2楽天(9日、楽天モバイルパーク)6回に値千金の3ランホームランを放った日本ハムの清宮幸太郎選手がヒーローインタビューに登場しました。6回に奈良間大己選手がタイムリーヒットで同点に追いつき、無死1・2塁の場面で清宮選手がレフトスタンドへ逆転の3ランホームランを決めました。「奈良間が同点タイムリー打ってくれたので楽な気持ちで打席に入れた。頭は越えたかなという感触があった。入って