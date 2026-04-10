メールを送ったのに全然返事が来ない。何度も更新して返事が来てないか確認してしまう。「あれ？ 私、もしかして言い方が悪かったかもしれない」。そんなふうにメールが来なくて気になって仕方ない、という経験のある方も多いのではないだろうか。「自分の大切な時間を不安な気持ちで振り回されたくない！」――そんな人におすすめなのが、書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。本書は