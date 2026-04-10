NHKは9日、28年大河ドラマの制作・主演発表会見を実施。幕末から明治にかけて活動した英語通訳、翻訳家のジョン万次郎を題材とした「ジョン万」のタイトルで、俳優山〓賢人（31）が主演を務めると発表した。大河出演自体が初めての山〓は「緊張も怖さもあった」と本音を漏らしつつ「それよりも、この船に乗って航海をしてみたい、というワクワクの方が強かった」とジョン万次郎の人生になぞり笑顔で話した。壮大な冒険物語で、今や