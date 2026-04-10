牝馬クラシック初戦・桜花賞にアランカールとのコンビで22年ぶりの勝利を狙う。末脚は確かで、前走のトライアルでもあと数メートルあればの3着まで迫っている。Bコース替わりは気になるところだが、このコースも十分熟知した鞍上。素晴らしいエスコートに期待。【武豊日記】アランカールとともに挑む桜花賞土日で11鞍●武豊 今週の騎乗馬・4月11日（土）阪神1Rミルボナー2Rペプチドレオン5Rジュンプリメーロ6Rメイクワン