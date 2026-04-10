ガールズグループMAMAMOOのソラ、AOA出身のジミン、2NE1のパク・サンダラが、夏本番を前に早くも海外で夏を満喫している。特に、大胆なスイムウェア姿が話題になっている。去る4月7日、ソラはヤシの木の絵文字とともに複数枚の写真を共有した。【写真】ソラ、透けタンクトップ姿写真のなかでソラは、複数のスイムウェアを身に纏い、海辺で時間を過ごしている。くびれたウエストと滑らかな線を披露した。特に、ソラは後ろ姿も公開し