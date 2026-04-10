ロシアとウクライナの戦争をめぐる映像を視聴した北朝鮮住民に対し、当局が厳罰を科している実態が明らかになった。国境地域を中心に大規模な取り締まりが進められており、外部情報に接触しただけで「思想的変節者」とみなされる事例も出ているという。韓国の独立系メディア「サンドタイムズ」が複数の対北朝鮮消息筋の証言として伝えたところによると、国家保衛省は今年1月以降、咸鏡北道や両江道など中国と接する地域の保衛機関