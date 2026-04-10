春コーデをアップデートしたい方にぴったり♡emmiとMizunoのコラボスニーカーが登場しました。軽やかなカラーと機能性を兼ね備えたデザインは、日常使いからアクティブシーンまで幅広く活躍。履くだけで季節感をプラスできる、注目の一足をチェックしてみてください♪ 軽やかで洗練されたデザイン♡ 「emmi | Mizuno MXR」は、2000年代ランニングモデル「MXR」をベ