アメリカのトランプ大統領は9日、イランとの和平合意に向けて「非常に楽観的」との考えを示しました。トランプ大統領はNBCニュースのインタビューに応じ、11日にパキスタンで行われるイランとの直接協議について、「非常に楽観的だ」と語りました。トランプ氏はさらに、「イランの指導者たちは、会談の場ではメディアの前とは口調が全く違い、はるかに理性的だ」と述べたほか、「イランは合意すべき内容すべてに同意している」とも