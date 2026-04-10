イスラエルのネタニヤフ首相は、イスラム教シーア派組織「ヒズボラ」への対応をめぐり、レバノン政府との直接交渉を早期に始めるよう指示したと明らかにしました。アメリカメディアは、最初の交渉が来週にもアメリカで開催される見通しだと報じています。イスラエルのネタニヤフ首相は9日、声明を出し、レバノン政府からの繰り返しの要請があったとして、内閣に対して早期に直接交渉を始めるよう指示したことを明らかにしました。