イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は9日、「ホルムズ海峡の管理を新たな段階へと引き上げる」と表明しました。モジタバ師は声明で「戦争を求めたことはなく今も求めてはいないが、いかなる状況においても自国の権利を放棄することはない」と強調しました。また、あらゆる被害に対する賠償を求めるとともに、「ホルムズ海峡の管理を確実に新たな段階に引き上げる」と明らかにしました。一方で、具体的な内容は明らかにしてい