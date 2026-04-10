“26式”！2026年3月13日、GAZOO Racing（GR）は「GRヤリス」の一部改良モデルとなる26式を発表しました。改良内容に注目が集まるなか、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。GRヤリスは、GRが、ラリー競技で培った技術を反映して開発したスポーツハッチバックです。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの新型「“4人乗り”スポーツカー」です！画像で見る！（69枚）2020年9月に初代モデルが登場し、コンパクトカー