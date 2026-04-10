ヴォルフスブルクの日本代表FW塩貝健人が、厳しいチーム状況のなかで抱える葛藤を率直に口にした。直近のレバークーゼン戦は３−６の敗戦。チームは一時３−１とリードを広げながらも、後半に崩れて逆転を許した。これで2026年に入って未勝利。降格圏の17位から浮上するきっかけをつかめない。そんな一戦で、塩貝に出場機会は訪れなかった。「この試合展開で出られないというのは正直、納得はいっていないです」率直な言葉