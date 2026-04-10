札幌・西警察署は2026年4月9日午後10時30分ごろ、傷害の疑いで札幌市北区に住む会社員の男（43）を逮捕しました。男は4月9日午前3時30分ごろから午前3時55分ごろまでの間、札幌市西区に住む会社員の女性（42）の自宅で女性の顔面を殴打するなどの暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています。男と女性は知人関係で、男は女性の顔や腹部を複数回殴ったということです。女性は顔面を負傷する軽傷です。警察の調べに対し、男は「暴