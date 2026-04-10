国際情勢の不透明化による金の高騰に伴い、金を含有する「銀歯」の価格が公定価格（診療報酬）を上回る「逆ざや」が常態化している。投資需要が事業用途の実需を圧迫しているかたちで、静岡県内の歯科医師など関係者は頭を抱えている。（渋谷拓海）「診療報酬の点数が改定されてもずっと赤字で、まるでいたちごっこだ」。中島歯科医院（静岡市駿河区）の中島還院長（５０）は、国が示した公定価格の資料を見ながら肩を落とした