日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１０日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が日本人記録に並ぶ４３試合連続出塁をマークしたことを報じた。大谷は８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては６回１失点（自責０）の好投を見せ、打っては２四死球で日本人記録に並ぶ４３試合連続出塁を果たした。また番組では大谷がこの日、帽子の右側