【モデルプレス＝2026/04/10】俳優の萩原利久が、北村匠海が主演を務める4月13日スタートのフジテレビ系月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（毎週月曜よる21時〜）に出演することが決定した。【写真】萩原利久、北村匠海に撮影頼んだカレンダー写真◆萩原利久、初の宇宙飛行士役に意気込み萩原が演じるのは、JAXA宇宙飛行士の奥山亨（おくやま・とおる）。神木隆之介演じるJAXA職員の木島真（きじま・まこと）らと共に宇宙飛行士を目