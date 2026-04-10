相沢菜々子が、4月6日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』16号グラビアに登場！ 相沢菜々子 ©河西遼／集英社 【プロフィール】相沢菜々子（あいざわ・ななこ）1996年7月7日生まれ福岡県出身身長173㎝B84 W58 H88特技＝柔軟趣味＝車、カメラカメラ女子としても知られており、愛機は Nikon Zf & Nikon Zfc。テレビアニメ『MFゴースト 3rd Season』（TOKYO M