今日10日(金)は、広い範囲で気圧が低下し、影響度は、北海道から四国にかけて「大」となっています。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。広い範囲で気圧が低下影響度「大」今日10日(金)は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を北東へ進み、前線が本州付近を通過する見込みです。このため、広い範囲で気圧が低下するでしょう。北海道から四国にかけて影響度が「大