墨などの日本画の画材を使った革新的な作品が、日本よりも早くアメリカで認められた抽象美術家の篠田桃紅（1913―2021）。晩年は『一〇三歳になってわかったこと』などのベストセラーでも話題になった。その桃紅の甥にあたる建築家の若山滋・名古屋工業大学名誉教授が、先ごろ上梓した『漢字文化圏の興亡 中国の限界、日本の前途』の中で、今なお根強い人気を誇る桃紅との貴重な思い出を綴っている。若山氏の人生に大きな影響を