第1ラウンド、2番で第2打を放つ松山英樹＝オーガスタ・ナショナルGC（共同）【オーガスタ（米ジョージア州）共同】男子ゴルフのメジャー第1戦、マスターズ・トーナメントは9日、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルGC（パー72）で開幕して第1ラウンドが行われ、5年ぶり2度目の優勝を狙う松山英樹は2バーディー、2ボギーの72で回った。初出場の片岡尚之はダブルボギーを4度たたくなど84の乱調だった。2連覇を目指