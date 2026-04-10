◇米男子ゴルフツアーマスターズ第1日（2026年4月9日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）メジャー今季第1戦が開幕し、メジャー初出場の片岡尚之（28＝ACN）は2バーディー、6ボギー、4ダブルボギーの84を叩いた。ホールアウト時点で90位と大きく出遅れた。「難しかった」。オーガスタの洗礼を受けた片岡は茫然自失。疲れ切った表情で言葉を絞り出した。1番は第2打がグリーン手前に止まった