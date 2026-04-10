アメリカのトランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相に対し、レバノンへの攻撃を自制するよう求めていたとアメリカのメディアが報じました。攻撃に反発するイランとの停戦協議が崩壊することを防ぐ狙いがあったとみられます。NBCニュースは9日、政府高官の話として、イスラエルがレバノンへの大規模攻撃を行った8日にトランプ大統領がネタニヤフ首相と電話で会談し、空爆を縮小するよう求めたと報じました。NBCニュースはトラン