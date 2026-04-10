きょうは雨や風が強まって、春の嵐となりそうです。西日本や東海を中心に大気の状態が不安定となり、激しい雨の降る所もあるでしょう。急に強まる雨や落雷、強風などに注意が必要です。【雨や風強まり荒れた天気】低気圧や前線の影響で、朝から広い範囲で雨となりそうです。午前中は九州から東海にかけて激しく降る所もあるでしょう。大気の状態が不安定となるため、落雷や突風、ひょうにも注意が必要です。沿岸部は南風が強いので