4月13日よりフジテレビ系で放送がスタートする北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』に萩原利久が出演することが発表された。 参考：北村匠海「神木隆之介って神様」『サバ缶、宇宙へ行く』での念願の初共演の喜び明かす 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村