西山徹がクリエイティブディレクターを務め、ヒューマンメイド（HUMAN MADE）が運営するブランド「バッファ（Buffer）」が、渋谷区神南に路面店「Buffer Store」をオープンする。オープン日は4月25日。【画像をもっと見る】西山は1974年生まれ、東京育ち。1996年に「ダブルタップス（WTAPS）」をスタートした。2014年には「ライフスタイル」をコンセプトにしたブランド「ディセンダント（DESCENDANT）」を立ち上げ、2024年から