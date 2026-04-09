ファッショントークイベント「2026AW 東京コレクションを振り返る」が、早稲田に店を構えるセレクトショップ「ケルカンズローブ（qqn's ROBE）」で4月10日に開催される。【画像をもっと見る】「東京コレクションを振り返る」は2013年にスタート。東京のファッションウィークに参加するデザイナーや、ジャーナリスト、編集者、研究者などが、コレクションについて多角的な視点から語るトークイベントで、今回は数シーズンぶりの