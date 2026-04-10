開催：2026.4.10 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 3 - 1 [タイガース] MLBの試合が10日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとタイガースが対戦した。 ツインズの先発投手はミック・エイベル、対するタイガースの先発投手はジャック・フラーティで試合は開始した。 4回裏、3番 ジョシュア・ベル 初球を打って右中間スタンドへのホームランでツ