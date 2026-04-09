「ディオール（DIOR）」が、人気を集める「ディオールアディクト リップ グロウ オイル」（全16色 うち4色は限定、各4950円）と「ディオール アディクト フレグランス」（全3種、30mL 各9460円、50mL 各1万5180円）を祝したポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP ディオール アディクト キャンディ ショップ」をアットコスメトーキョーで開催する。会期は4月22日から4月28日まで。【画像をもっと見る】デ