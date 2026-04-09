アーティストの今⽥早紀が、自由が丘に位置するart space “traffic”で個展「⽣活の底で」を開催する。期間は4⽉16⽇から6⽉8⽇まで。【画像をもっと見る】今⽥は、1995年、岐⾩県⽣まれ。2018年に京都精華⼤学を卒業後、渡英し「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」でアシスタントを経験し、2019年から「リトゥンアフターワーズ（writtenafterwards）」のデザ