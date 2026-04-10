毎週土曜 あさ5時55分〜・毎週日曜 あさ7時30分〜放送の日本テレビ系「シューイチ」。「Travis JapanのスタディーJAPAN」では、初大阪ロケに挑戦。年間来客数1600万人を誇る大人気テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」にTravis Japan 川島如恵留・吉澤閑也・松倉海斗がUSJのクルーとして潜入！USJの人気の秘密や裏側を学ぶ様子を4月11日（土）・18（土）の2週にわたって放送する（※一部地域を除く）。◆4月11日（土