本日4月10日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は涙と感動の2時間スペシャル。宝塚音楽学校を受験する少女たちに密着する企画が3年ぶりに復活！合格率はわずか9％。中学3年から高校3年までの最大4回しかチャンスがない過酷な門。元宝塚歌劇団男役・初嶺麿代先生の熱血指導のもと、夢の切符を掴むため、人生のすべてを捧げる少女たちの青春を追いかける。初受験に挑む人、今年がラストチャンスの人、姉がタカラ