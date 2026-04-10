旭川市の牧場で火事がありました。出火から１０時間たったいまも消火活動が続いています。真っ赤な炎が噴き出し、煙も激しく立ち上っています。火事があったのは、旭川市西神楽南の牧場です。きのう午後７時前、通行人から「牛舎が燃えている」と消防へ通報がありました。警察によりますと、資材置き場とみられる建物が燃えていますが、この火事によるけが人はなく、牛も無事だということです。出火から１０時間たったいまも消火活