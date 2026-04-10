この記事をまとめると ■コンセプトカーは未来像を提示しブランドの方向性を示す役割をもつ ■来場者の反応を通じて市場ニーズを探る実験の場となる ■一部は市販車へ反映されるが多くは要素として継承される 市販化されなくても意味がある 日本のモビリティショーや世界各地で開催されるモーターショーなどで表舞台を飾るのは、華々しいコンセプトカーだ。 あるときは大胆に、ある車種は優雅に、未来を夢見させるコンセプトカ